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Фотограф Арсений Котов из российского города Смоленска остался без гонорара. Издательство FUEL в Британии не стало выплачивать ему заработанные деньги и заявило, что они будут переданы в Красный Крест на нужды ВСУ.

Два года назад российский фотограф подписал контракт с английским издательством, которое занимается выпуском книг, посвященных тематике Советского Союза.

Котов рассказал, что предложил издательству собственный проект. Это книга под названием «Советские города», которая посвящена советской архитектуре. Предложил именно британскому издательству, поскольку в России этой тематикой никто не занимается.

Фотограф рассказал, что в самом начале сотрудничества продажи шли хорошо, поэтому позже он отправил в Британию еще один свой сборник с фотоснимками. Но в 2023 году руководство издательства отказалось делать выплаты, ссылаясь на украинский конфликт.

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