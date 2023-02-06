После того, как Великобритания покинула Евросоюз, она стала обычной среднестатистической нацией, у которой нет никакого политического веса. Об этом написала газета The Washington Post (WP), пишет РИА Новости.

Автор публикации, Фарид Закария, уточнил, что в начале февраля было три года, как Соединенное Королевство вышло из Евросоюза, и заявил, что Британия является островной нацией.

МВФ (Международный Валютный Фонд) спрогнозировал, что скоро экономика Англии будет отставать от показателей стран ЕС.

Закария пишет, что Британия изолирована от Европейского побережья и никак не влияет на свои отношения с партнерами. У Вашингтона же не хватает внимания и времени на страну, которая не является членом Евросоюза.