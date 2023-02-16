Французская армия становится мощнее британской, несмотря на то, что Париж расходует меньше денег на средства обороны. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на аналитические данные, предоставленные Международным институтом стратегических исследований.

По мнению аналитического центра, Британия в ближайшее время может уступить Франции звание главной военной державы в составе НАТО.

При этом The Times уточняет, что Британия также будет иметь по-прежнему привилегированное положение в НАТО и занимать второе место по тратам на оборону.

Что касается цифр, то в прошедшем 2022 году, Британия выделила на оборону 58 млрд евро. Франция потратила на 13 млрд евро меньше, однако ее армия имеет больше преимуществ, если сравнивать с английской.