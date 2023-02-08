Великобритания на официальном уровне заявила, что готова обучать украинских боевых летчиков. Таким образом, можно предполагать, что киевский режим в недалеком будущем может получить от Запада военные самолеты. Соответствующий материал опубликовал журналист издания «Взгляд».

Но, по словам автора материала, подобные намерения серьезно могут навредить, как самой Великобритании, так и ее премьер-министру Риши Сунаку. Заявление о том, что британцы будут расширять программу подготовки украинских военнослужащих до обучения морских пехотинцев и пилотов истребителей, Сунак сделал как раз в момент, когда в Лондон прибыл украинский президент Владимир Зеленский.

А так как подготовка пилотов без самолетов просто невозможна, то, по всей вероятности, Соединенное Королевство предоставит Украине вдобавок еще истребители. К тому же, по словам Сунака, Украина получит также ракеты дальнего радиуса действия, которые еще ни одна из стран Запада не решалась предоставлять. Ведь такие ракеты ВСУ могут применить для ударов уже по территории РФ.