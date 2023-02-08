Специалисты BrahMos Aerospace, индийско-российской компании, на данный момент ведут работу над созданием облегченной модели сверхзвуковой ракеты. Руководство планирует далее ее поставки вооруженным силам России. Об этом заявил Атул Динкар Ране, занимающий должность управляющего директора BrahMos.

Ране отметил, что у России уже есть подобные модели ракет сухопутного базирования, а также морского базирования. Но при этом нет авиационной версии. Такая модель ракеты на данный момент есть только в Индии.

Также руководитель компании добавил, что скорее всего России будет предложена не та версия ракеты BrahMos, которая существует сейчас. Российским ВСУ предложат новую модель, которая находится на этапе разработки. Она будет иметь вес в два раза меньше и меньшие размеры. Новая модель ракеты получит название BrahMos NG.