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Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на свои источники, в Херсоне бойцы одного из подразделений украинской армии разыграли похищение одного из местных жителей, чтобы украсть его автомобиль.

Представители Национальной полиции Украины по Херсонской области получили заявление от одного из местных жителей о пропаже автомобиля. По его словам, двигаясь на своем личном автомобиле, его остановили четыре военнослужащих ВСУ с требованием предъявить документы для проверки возле села Высунцы. После этого, по словам потерпевшего, ему на голову надели мешок, посадили в военный пикап и высадили посреди трассы. Возвращаться домой, он был вынужден пешком.

Напомним, что командование ВСУ издало распоряжение с запретом принимать еду и продукты от местных жителей Черниговской области из-за массовых случаев отравления украинских военнослужащих. Сообщается, что в результате приема некачественных продуктов пострадало не менее 40 солдат ВСУ.

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