Как сообщает РИА Новости со ссылкой на показания украинских военнопленных, военнослужащие ВСУ намеренно портят свое военное оборудование и технику, что не быть отправленными на передовые позиции на фронт.

Например, на Артемовском участке фронта во время досмотра документов погибших солдат ВСУ после боя был обнаружен рапорт военнослужащего 72-й отдельно механизированной бригады на имя своего командира о том, что в его подразделении украинский боец пытался вывести из строя радиорелейную станцию связи.

Еще об одном подобном случае российским силовикам рассказал попавший в плен мобилизованный житель Одессы Андрей Семенов. По его словам, в их подразделении очень часть выходили из строя легкие бронемашины «Козак», но командование не могло понять причины таких частых поломок.

Пока однажды не был задержан ответственный за их обслуживание военнослужащий. Удалось установить, что он преднамеренно выводил из строя бронемашины, чтобы его в составе подразделения не отправили на передовые позиции.