Бойцы российских штурмовых отрядов выполняют боевые задания на самых опасных направлениях фронта в зоне проведения специальной военной операции. Российские штурмовики по имени Денис и Иван из 71-го гвардейского мотострелкового полка рассказали журналистам издания «Лента.ру» об особенностях ведения боевых действий в ночное время суток.

По их словам, их призвали на фронт во время мобилизации. После обучения на военных полигонах Чеченской республики, их полк был отправлен в окрестности Марьинки. Бойцы рассказали, что первые два-три дня вообще не снимали с себя броню, так как артиллерия противника работала почти круглые сутки. При этом вырыть себе укрытие в промерзшем донецком черноземе, который больше напоминает бетон, почти невозможно.

Специализацией Ивана и Дениса являются ночные штурмовые рейды. В их задачи входит наведение артиллерии, уничтожение бронетехники и блокпостов противника. Военнослужащие ВС РФ рассказали, что боевые действия на передовой представляют собой «абсолютный хаос». Поэтому, если штурмовой группе удалось захватить позиции противника, то их стараются удержать до прихода основных сил.