ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы российских штурмовых отрядов выполняют боевые задания на самых опасных направлениях фронта в зоне проведения специальной военной операции. Российские штурмовики по имени Денис и Иван из 71-го гвардейского мотострелкового полка рассказали журналистам издания «Лента.ру» об особенностях ведения боевых действий в ночное время суток.

По их словам, их призвали на фронт во время мобилизации. После обучения на военных полигонах Чеченской республики, их полк был отправлен в окрестности Марьинки. Бойцы рассказали, что первые два-три дня вообще не снимали с себя броню, так как артиллерия противника работала почти круглые сутки. При этом вырыть себе укрытие в промерзшем донецком черноземе, который больше напоминает бетон, почти невозможно.

Специализацией Ивана и Дениса являются ночные штурмовые рейды. В их задачи входит наведение артиллерии, уничтожение бронетехники и блокпостов противника. Военнослужащие ВС РФ рассказали, что боевые действия на передовой представляют собой «абсолютный хаос». Поэтому, если штурмовой группе удалось захватить позиции противника, то их стараются удержать до прихода основных сил.

Вам может понравиться

Марочко: Минобороны Украины издало указ об отправке на передовую сотрудников военкоматов

Как следует из приказа украинского министра обороны Алексея Резникова, сотрудники военкомата из четырех регионов Украины будут отправлены на фронт. Фото официального документа украинского министерства обороны опубликовал в своем Телеграм-канале военный

Мария Захарова пошутила на счет Джо Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотоснимок министра иностранных дел Сергея Лаврова совместно с членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И. Фотографию можно увидеть на официальной странице Захаровой в

Россия представила на военной выставке в ОАЭ свой более мощный ответ РСЗО HIMARS

Россия представила свою многоцелевую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на международной выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби, предложив ее для закупки странами Персидского залива. Об этом сообщает EurAsian Times.