Согласно сообщению издания «Известия», российские военные, находящиеся в зоне СВО, уже получили в свое распоряжение новые управляемые и неуправляемые боеприпасы 122-мм калибра для РСЗО 9К51М «Торнадо-Г». Главной особенностью новых ракет является дальность стрельбы, которая была значительно увеличена по сравнению с нынешними боеприпасами с дальностью в 40 км.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал изданию, что точность поражения у обычных РСЗО на дальних расстояниях является небольшой. С введением в боекомплект дальнобойных снарядов с корректировкой поможет придать РСЗО «Торнадо-Г» новые боевые возможности.

Таким образом, расход снарядов значительно снизится, так как одним залпом можно будет поразить несколько целей одновременно. Болтененков отмечает, что оснащение новых управляемых реактивных снарядов раскладывающимися аэродинамическими крыльями сделало их похожими на аэродинамические планирующие бомбы.