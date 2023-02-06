Бойцы первой Славянской бригады ДНР для поражения позиций противника использовали зенитно-артиллерийский комплекс С-60, произведенный еще при Союзе. РИА Новости опубликовало видеозапись, на которой можно рассмотреть боевую работу российских военнослужащих по позициям ВСУ.

При помощи беспилотного летательного аппарата они зафиксировали местоположение личного состава противника. После передачи координат местонахождения вражеских объектов, начала свою работу артиллерия.

На видеокадрах можно увидеть, как по украинским укреплениям ведется огонь из артиллерийских расчетов, в числе которых и зенитно-артиллерийский комплекс С-60. Данный комплекс применяет зенитные пушки АЗП-57 калибра 57-мм. С-60 экспортировался в разные страны и неоднократно использовался во время вооруженных конфликтов.

Напомним, что ВС России продолжают проводить специальную военную операцию по освобождению территорий Донбасса, захваченных преступным киевским режимом. Также целью СВО на Украине является демилитаризация и денацификация страны.