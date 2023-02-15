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Военнослужащие спецназа 58-го батальона ДНР уничтожили вражеский танк всего одним выстрелом из ПТРК. Работа российских военных была заснята на видео, которое позднее попало в Сеть.

Отмечается, что 58 отделение спецназа Донецкой Народной Республики уничтожило вражеский танк при помощи противотанкового ракетного комплекса. Тяжелая техника ВСУ была замечена российскими бойцами, которые мгновенно осуществили атаку на противника. На видео можно рассмотреть, как высокоточный удар был нанесен по вражескому объекту. Поскольку техника противника была сосредоточена в одном месте, то для ее поражения вполне хватило одного удара. На видео можно рассмотреть вспышку от взрыва украинского танка.

Напомним, что ВС России продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. На данный момент российские войска ведут наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения.

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