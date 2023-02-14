ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», 24 февраля 2023 года будет ровно год с момента начала специальной военной операции на территории Украины, которую проводят вооруженные силы Российской Федерации. При этом ряд экспертов отмечает, что ВСУ могут организовать крупные провокации в этот день.

Корреспондент «МК» пообщался с военнослужащими ВС РФ, чтобы узнать, как они готовятся к возможным провокациям со стороны украинской армии. Например, командир батальона с позывным «Индус» уверен в том, что ВСУ попытаются нанести удары по мирным городам на освобожденных территориях.

«Индус» добавил, что это вполне соответствует стилю украинских военнослужащих. По его словам, он уже давно принимает участие в боевых действиях на Донбассе. Ранее он уже получил несколько ранений, причем некоторые из них пришлись, как раз на праздничные даты – 8 марта и 23 февраля.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что о планах противника хорошо известно российскому командованию, поэтому все необходимые меры предосторожности уже принимаются.

Вам может понравиться

СП: судьба Бахмута будет решена в течение 10 дней

Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», министр иностранных дел Украины Кулеба в очередной раз сделал очень странное заявление. Глава украинского МИД заявил, что в годовщину начала СВО в

Треть петербуржцев видит положительные изменения в городе под управлением Беглова – результаты опроса

Согласно опросу, проведенному АНО «Агентство социальной информации» (АСИ), только треть петербуржцев отметила положительные перемены в городе под управлением губернатора Александра Беглова. «Мониторинг политических предпочтений петербуржцев» был проведен в январе 2023

Пригожин прокомментировал видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», прокомментировал видео с убийством кувалдой своего бывшего бойца, которое распространилось в сети. Об этом пишет «Русская Весна». Днем ранее канал Телеграм под названием Grey Zone