Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», 24 февраля 2023 года будет ровно год с момента начала специальной военной операции на территории Украины, которую проводят вооруженные силы Российской Федерации. При этом ряд экспертов отмечает, что ВСУ могут организовать крупные провокации в этот день.

Корреспондент «МК» пообщался с военнослужащими ВС РФ, чтобы узнать, как они готовятся к возможным провокациям со стороны украинской армии. Например, командир батальона с позывным «Индус» уверен в том, что ВСУ попытаются нанести удары по мирным городам на освобожденных территориях.

«Индус» добавил, что это вполне соответствует стилю украинских военнослужащих. По его словам, он уже давно принимает участие в боевых действиях на Донбассе. Ранее он уже получил несколько ранений, причем некоторые из них пришлись, как раз на праздничные даты – 8 марта и 23 февраля.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что о планах противника хорошо известно российскому командованию, поэтому все необходимые меры предосторожности уже принимаются.