Борис Рожин, военный эксперт, прокомментировал ситуацию, которая сейчас складывается в Артемовске. Данная локация является сегодня самой горячей точкой в Донецкой республике.

Эксперт отметил, что наблюдается смещение боевых действий к северным районам города. Военные РФ усиливают наступление на украинские позиции, которые пытаются выйти по улицам северных кварталов к единственной оставшейся свободной дороге. Именно по ней подразделения ВСУ снабжают боеприпасами. Все другие пути находятся под контролем российских военных.

Командование ВСУ понимает, что им нужно удержать Красную Гору и Парасковиевку, в этом случае останется возможность снабжения Артемовска. По этой причине украинским войскам не разрешают отступать.