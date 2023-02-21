В сеть попала видеозапись, на кадрах которой показано, как украинские боевики используют ударные беспилотники для совершения атак на военные формирования российской армии.

На видео показано, к каким последствиям может привести применение даже одного квадрокоптера. Так, украинцы запустили модель Mavic, которая начала сбрасывать снаряды на российских бойцов. Но в этом бою бомбардировка оказалась неточной и наши солдаты не получили повреждений.

Отмечается, что один такой боевой дрон может легко убить несколько военнослужащих или покалечить их. По этой причине российским подразделениям требуется оснащение собственными беспилотниками, а также антидроновыми ружьями, которые сегодня есть не у всех бойцов.