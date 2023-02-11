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Как сообщает издание «Аргументы и Факты», установлена личность одного из украинских военнослужащих, принимавший участие в расстреле пленных российских солдат в зоне СВО. Им оказался 26-летний солдат Сергей Макаренко родом из Житомирской области.

В одной из социальных сетей Макаренко выложил видеообращение, в котором подтвердил факт своего участие в расстреле российского военнослужащего. Сообщается, что украинский военнослужащий заявил, что он гордится своими действиями в тот день. Также он отказался признать тот факт, что российские военнослужащие являлись военнопленными. В опубликованном обращении, Макаренко заявил, что пленными можно назвать только тех солдат, которые добровольно сложили бы оружие.

Сообщается, что Макаренко родился в селе Краснобирка Житомирской области Украины. Он служил в десантных войсках вооруженных сил Украины. При этом, исходя из данных его страницы в социальных сетях, дома его ждет родная сестра.

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