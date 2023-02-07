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Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщается, что власти Соединенных Штатов Америки готовы продолжать оказывать поддержку Украине, но при условии отказа Киева от идеи вернуть Крым и Донбасс силовым путем.

Издание в своем материале отмечает, что боевые действия на территории Украины идут уже почти целый год, однако какой-то определенности результатов данного конфликта в ближайшей перспективе не просматривается. При этом власти США готовы и дальше поддерживать Украину и поставлять свои вооружения украинской армии, но Вашингтон не планирует начинать полномасштабный конфликт с Российской Федерацией.

Автор материала заявил, что главная цель США заключается в том, чтобы сохранить возможность Украины защищать свою территорию, обеспечить ей политическую независимость от России и помочь сохранить остатки своей экономики. Для достижения данных целей совсем не обязательно возвращать контроль над такими утраченными территориями, как Крым и Донбасс.

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