Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материал Bloomberg, резкий рост производства предприятий оборонного комплекса в Российской Федерации смог в значительной степени нивелировать негативный эффект от антироссийских санкций на российскую промышленность.

Автор материала отмечает, что падение промышленного производства в России по итогам 2022 года составило всего 0,7%. Данный показатель превзошел даже самые оптимистические прогнозы. Сообщается, что такого результата удалось достичь в первую очередь благодаря многочисленным государственным заказам в легкой и тяжелой промышленности.

Ряд экспертов отметили, что промышленное производство стало одним из наиболее устойчивых секторов отечественной экономики в современном периоде. При этом аналитики уже предсказывают небольшой рост в 2% в будущем 2023 году для российской промышленности, который удастся достичь благодаря сохранению государственного оборонного заказа.