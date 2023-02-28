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Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, власти Китая ждут серьезные проблемы, если они решат поддержать Россию в украинском конфликте.

По словам Блинкена, официальные лица Китая или целые корпорации сами попадут в санкционный список США, если власти КНР решат оказать военную поддержку Москве или будут помогать им обходить западные санкции. При этом Китай ждут проблемы в отношениях не только с США, но и со всеми странами коллективного Запада, добавил Блинкен.

Американский госсекретарь подчеркнул, что Китай должен со всей серьезностью отнестись к данному заявлению Соединенных Штатов Америки, иначе Пекин столкнется с серьезными проблемами.

Напомним, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И уже сделал заявление, что правительство Китая не намерено терпеть угрозы и давление со стороны Вашингтона в вопросе взаимных отношений Пекина и Москвы.

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