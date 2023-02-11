Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что специальную военную операцию, которую проводит Российская Федерация на территории Украины, следует называть операцией по спасению миллионов жителей Донбасса. Об этом он рассказал журналистам информационного агентства ТАСС.

Бедевка подчеркнул, что жители Донецкой Народной Республики не имеют иллюзий в отношении Украины и ее союзников – стран Запада. Он подчеркнул, что сейчас можно смело заявить о том, что спецоперация расценивается как операция по спасению миллионов жителей Донбасса. Ведь из-за регулярного обстрела, ведущегося по республике со стороны Украины, страдают мирные жители Донбасса.

По словам Владимира Бедевки, ему даже страшно представить те события, которые могли произойти, если бы украинские боевики со своими иностранными союзниками захватили бы населенные пункты ДНР. Он отметил, что, наверное, «все жители республики понимали, что рано или поздно это должно во что-то вылиться, но никто не знал дат и времени».