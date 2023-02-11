Турция начала приемочные испытания своего первого авианосного корабля «Анадолу», что является завершающим этапом для его полноценного ввода в состав своих ВМС. Об этом сообщает портал Business Insider (BI). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Корабль, который завершает свой 9-летний цикл разработки и строительства, должен стать новым военно-морским флагманом Турции, сделав ее одной из немногих держав в мире, имеющих авианосец отечественного производства. Имея длину 232 м, ширину 32 м футов и водоизмещение 27 436 тонн, Anadolu станет крупнейшим военным кораблем ВМС Турции. Он имеет максимальную скорость 21 узел, запас хода 9000 морских миль и способен работать в море в течение 50 дней.

Но Anadolu будет не просто первой крупной авианосной платформой Турции – ему, во многом вынужденно, придется стать одним из первых в мире авиапалубных кораблей-носителей воздушного крыла, состоящего в основном из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Строго говоря, Anadolu – это не классический авианосец, а универсальный авианосно-десантный корабль, в частности, с элементами конфигурации вертолетоносца (LHD). Его конструкция во многом основана на проекте испанского LHD «Хуан Карлос I». Anadolu был заказан в 2015 году, заложен в феврале 2018 года и спущен на воду в апреле 2019 года. Его ввод в эксплуатацию был запланирован на 2021 год, но задержался из-за пандемии Covid-19», – поясняет BI.

Планировалось, что авиакрыло Anadolu будет состоять из самолетов-невидимок F-35B. Поскольку США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году, они тем самым оставили Анкару также и без палубных истребителей для нового авианосца. Но турецкие власти нашли выход, обратившись к мощной отечественной индустрии беспилотников, чтобы заполнить пробел.

Турция могла бы сделать из «Анадолу» вертолетоносец, как это сделала Австралия со своими кораблями класса «Канберра», но стремление Турции проводить разведывательно-ударные операции и поддерживать свои войска или союзные силы вдали от своих берегов (вплоть до Индийского океана) требует самолетов с неподвижным крылом.

Точный состав авиакрыла Anadolu еще не определен, но оно будет состоять в основном из дронов Bayraktar TB3 – морского варианта знаменитого TB2. Новая версия все еще находится в разработке, она будет иметь ряд улучшений по сравнению со своим наземным аналогом, в том числе более длинные крылья, которые можно сложить для хранения, и почти вдвое большую общую полезную нагрузку. Это позволит TB3 нести по крайней мере две дополнительные умные бомбы с лазерным наведением и летать дальше, чем TB2, имея при этом такую же длительность непрерывного полета (около 24 часов).

Еще одна версия БПЛА, которая, как ожидается, поступит на вооружение Anadolu, – это Baykar Kızılelma, который также еще находится в разработке и представлен производителем как «истребитель дронов противника». Он будет обладать дальностью полета 500 морских миль, потолком до 12 км, грузоподъемностью 1,5 тонны и крейсерской скоростью 0,6 Маха, иметь активную РЛС с электронным сканированием и сможет работать непрерывно в течение пяти часов.

«Anadolu немного переоборудуют, чтобы поддерживать инфраструктуру для операций с дронами, например, станции управления дронами со спутниковыми терминалами для связи на большие расстояния. Но помимо дронов, Anadolu будет также использовать вертолеты, в том числе отечественный T129 ATAK. ВМС Турции уже провели учения с ударными вертолетами AH-1W Super Cobra и вертолетами общего назначения SH-70B, работающими на палубе Anadolu», – отмечает BI.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Anadolu сможет нести в общей сложности до 94 единиц боевой техники для наземного десантирования. Сюда входят бронированные машины, такие как турецкий танк Altay и десантные катера, которые могут быть развернуты с кормовой палубы корабля. Корабль также может перевозить и размещать до 700 военнослужащих и имеет госпиталь на 30 коек.

Размер и состав авиакрыла «Анадолу» могут меняться в зависимости от его миссии. Акар упомянул, что он может нести до 24 вертолетов, а Исмаил Демир, глава правительственного учреждения, курирующего оборонную промышленность Турции, сказал, что он способен нести до 80 дронов, от 10 до 15 из которых могут работать одновременно (что, скорее всего, отведет меньше места для вертолетов).

«Anadolu прибывает в важное время для Турции, которая становится все более активной в своем регионе и во всем мире. У Анкары есть базы или военный персонал на Кипре, в Ираке, Катаре, Сирии и Сомали, а также силы, задействованные в гражданской войне в Ливии», – заключает BI, и цитирует программное прошлогоднее заявление президента Турции Реджепа Эрдогана: «Мы будем решительно продолжать свои усилия, пока не станем самой мощной военно-морской силой в регионе».