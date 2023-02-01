Генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев поделился подробностями модернизации беспилотного глубоководного аппарата «Витязь-Д» в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, после модернизации функционал глубоководного аппарата был расширен, что позволяет теперь проводить работы в заданном районе непрерывно.

Григорьев сообщил, что после проведения глубокой модернизации необитаемый глубоководный робототехнический комплекс «Витязь-Д» теперь фактически включает в себя два аппарата, что позволяет вести работу в одном районе беспрерывно. Испытания аппарата «Витязь-Д» прошли в 2022 году в водах Тихого океана, в ходе которых была подтверждена готовность аппарата к работе на глубине по назначению.

Напомним, что беспилотный подводный аппарат «Витязь-Д» был сконструирован и построен по заданию ФПИ. При этом еще 8 мая 2020 года впервые в мире на дно Марсианской впадины смог спуститься полностью автономный необитаемый подводный аппарат. Сообщается, что бортовая система аппарата «Витязь-Д» использует элементы управления искусственным интеллектом.