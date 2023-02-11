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В Сети появились видеокадры, на которых изображен гигантский разлом земной поверхности, который образовался в результате землетрясений в Турции. Видео было снято при помощи беспилотного летательного аппарата.

На видеокадрах показан огромный разлом поверхности поля в турецкой провинции Хатай. Глубина расщелины примерно составляет 30 метров, а ширина достигает 200 метров. Как отмечается в турецком информационном агентстве IHA Haber, расщелина разделила огромное оливковое поле в провинции Хатай на две части.

Отметим, что недавнее землетрясение, произошедшее в Турции, унесло более 20 тысяч жизней. Более 80 тысяч человек были травмированы в результате стихийного бедствия. Но эти данные еще не окончательные, так как все завалы еще не разобраны. Спасательные работы продолжаются беспрерывно. Российская Федерация направила своих специалистов на помощь к турецким коллегам.

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