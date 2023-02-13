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Сильвио Берлускони, ранее занимавший должность премьер-министра Италии, заявил, что вооруженного конфликта на Украине можно было избежать. Для этого Владимиру Зеленскому нужно было просто прекратить обстрелы республик Донбасса.

Берлускони добавил, что если бы по-прежнему занимал пост премьер-министра, то не стал бы даже разговаривать с Зеленским. Он считает, что украинский президент допустил полное разорение своей страны, уничтожение солдат и мирных жителей. Всего этого можно было избежать, если бы Киев прекратил атаковать автономные территории Донбасса. Тогда не случилось бы той катастрофы, которая происходит сейчас.

Берлускони добавил, что отрицательно относится к политике киевского правительства. Также он сообщил, что сожалеет из-за того, что пока нет решений по мирному разрешению украинского конфликта.

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