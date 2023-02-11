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Власти Бельгии сообщили, что подготовили для отправки на Украину десять боевых подводных беспилотных летательных аппаратов, а также станции для их управления. Об этом пишет портал «Свободная пресса».

Людивин Дедондер, глава бельгийского Минобороны, рассказала, что военные Украины должны пройти соответствующее обучение для того, чтобы применять этот вид оружия.

При этом подготовка уже началась. Несколько дней назад украинские военные как раз приехали в Бельгию для прохождения обучения.

Также отмечается, что бельгийские беспилотники могут быть применены для атаки на Крым. Их можно использовать для воздействия на севастопольский рейд.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины идет с февраля 2022 года.

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