Добровольцы батальона имени Судоплатова отправились на передовую, где они прошли боевое крещение, приняв участие в сражениях на Запорожском участке фронта. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, выступая на концерте-митинге в честь Дня защитника Отечества в «Лужниках».

По его словам, в настоящий момент добровольцы батальона имени Судоплатова впервые с момента своего основания приняли участие в боевых действиях на фронте. После успешных разведывательных действий бойцам батальона удалось поразить бронеавтомобиль ВСУ из ПТУРа. Таким образом, по словам Балицкого, прошло боевое крещение бойцов добровольческого батальона.

Как отметил врио губернатора Запорожской области, сейчас на передовой находится 144 военнослужащих, входящих в состав первой роты батальона. При этом добровольцы в составе второй роты также готовятся к отправке на фронт. Еще две роты добровольческого батальона, по словам Балицкого, проходят боевое слаживание на военном полигоне.