Полковник Маркус Райснер из австрийского Минобороны рассказал, как можно военнослужащих НАТО отправить на Украину. Для этого их необходимо уволить со службы и переквалифицировать в наемных военных. Так они уже не будут являться военнослужащими своих государств. Об этом рассказывает URA.RU.

Австрийский стратег отметил, что солдатам нужно снять форму, подписать соответствующий контракт и далее можно отправляться на Украину. Далее по закону они будут наемниками. Так Райснер ответил на вопрос, кто будет управлять западными боевыми танками, которые Штаты и страны НАТО отправляют Киеву.

Российская армия проводит специальную операцию по защите Донбасса с февраля 2022 года. На стороне Украины активное участие в вооруженном конфликте принимают зарубежные наемники.