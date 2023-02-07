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Полковник Маркус Райснер из австрийского Минобороны рассказал, как можно военнослужащих НАТО отправить на Украину. Для этого их необходимо уволить со службы и переквалифицировать в наемных военных. Так они уже не будут являться военнослужащими своих государств. Об этом рассказывает URA.RU.

Австрийский стратег отметил, что солдатам нужно снять форму, подписать соответствующий контракт и далее можно отправляться на Украину. Далее по закону они будут наемниками. Так Райснер ответил на вопрос, кто будет управлять западными боевыми танками, которые Штаты и страны НАТО отправляют Киеву.

Российская армия проводит специальную операцию по защите Донбасса с февраля 2022 года. На стороне Украины активное участие в вооруженном конфликте принимают зарубежные наемники.

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