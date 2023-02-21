Ведущая на телевизионном канале Sky News Australia Рита Панахи разрыдалась от смеха после просмотра видеоподборки самых известных оговорок американского президента Джо Байдена.

Во время эфира очередного выпуска телевизионной программы Панахи вместе с другими ведущими обсуждали результаты медицинского обследования президента США Джо Байдена, согласно которым он пребывает в здравом уме и не страдает склерозом или болезнью Паркинсона.

Панахи подчеркнула, что в результате «тщательного» медицинского обследования специалистами неврологами у американского лидера не было выявлено «вообще никаких» признаков ухудшения когнитивных способностей. После этого в эфире программы показали подборку с самыми известными публичными оговорками Джо Байдена, во время просмотра которой ведущая не смогла удержаться от смеха.

Просмотрев всю нарезку, Панахи заявила, вытирая слезы смеха, что еще ни один человек в истории США не имел лучшей подготовки для управления страной, чем нынешний лидер Джо Байден.