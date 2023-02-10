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Читатели немецкого издания Die Welt активно принимают участие в комментировании материала американского журналиста Сеймура Херша, который провел журналистское расследование, касательно подрывов «Северных потоков». Он сообщил, что в этой диверсии не обошлось без участия американского правительства.

Так, один из комментаторов данной статьи написал, что в этой истории все-таки вину не вышло переложить на российского президента. Другой читатель отметил, что если бы в публикации «обвинили русских», тогда бы вышло бессчетное количество материалов по этому поводу и различного рода ток-шоу. А другой пользователь отметил, что если бы в своей статье Херш обвинил в теракте Москву, то власти преподносили бы это в качестве неопровержимого доказательства.

Напомним, что публикацию Сеймура Херша об участии США в подрыве «Северных потоков» прокомментировали немецкие власти, которые заявили, что не располагают сведениями, которые могут подтвердить выводы, сделанные автором материала.

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