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Эксперт по России Джеффри Эдмондс в беседе с журналистами издания Newsweek заявил, что российский подводный флот представляет серьезную угрозу для США и НАТО. Он подчеркнул, что Москва сейчас реализует долгосрочный морской «ядерный план», не связанный с решением Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ.

Однако многие читатели издания усомнились в мощи флота Российской Федерации. Некоторые из них написали, что российские подводные лодки являются «выставочными экспонатами» и «пустой тратой денег».

Напомним, что главой санкт-петербургской Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым было объявлено 27 февраля о поставке ВМФ России к концу года двух новых подлодок. Отмечается, что стратегическая подводная лодка «Император Александр III» и многоцелевая «Красноярск» будут произведены на крупнейшей российской судостроительной корпорации «Севмаш», являющейся единственным в стране производителем атомных подводных лодок.

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