Как сообщает РИА Новости, аудитория немецкого издания Die Welt выразила свое негативное отношение касательно неофициального соглашения между президентом Украины Зеленским и немецким канцлером Шольцем об использовании западного вооружения в боевых действиях.

Во время интервью для издания Bild am Sonntag немецкий политик заявил, что украинская армия будет использовать оружие западного производства для нанесения ударов только по территории Украины, сославшись на договоренности с украинским президентом.

Однако аудитория газеты Die Welt подвергла критике наивность канцлера доверяться устному обещанию украинского лидера. Пользователь с ником NeuesBerlin написал, что загадка немецкого менталитета заключается в том, что власти Германии выполняют все требования украинского президента, но не верят заявлениям Путина.

Еще один пользователь с ником Martin возмущенно написал, что верить устным обещаниям украинского президента может только очень наивный человек. Другой комментатор с ником Dr. H. написал, что такое решение точно не понравится Путину, и он будет прав, так как немецкие танки уже когда-то угрожали Советскому Союзу.