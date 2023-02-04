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Как сообщает РИА Новости, заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина уже ведет себя, как полноправный участник Европейского Союза, вызвало шквал критики среди аудитории издания Die Welt.

Некоторые читатели издания даже усомнились в адекватности украинского президента после его заявления. Так читатель с ником Wolfgang V написал в комментариях, что в обозримом будущем Украина не сможет присоединиться ни к НАТО, ни к Европейскому союзу.

Еще один читатель с ником Der Alte написал, что в итоге из Украины сделали еще одну страну, которая на протяжении следующих десятилетий будет настоящей «бездонной ямой». А вот читатель с ником Andre W отметил, что Зеленскому как всегда мало помощи и поддержки, поэтому он постоянно требует все больше и больше. При этом пользователь с ником Sonya F написала, что украинский президент ведет себя как наглый тип, поэтому его стране нечего делать в Европейском союзе.

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