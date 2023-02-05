ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает информационное агентство ТАСС, 4 января российскими артиллеристами был нанесен удар по расположению украинских военнослужащих в районе населенного пункта Надднепрянское Херсонской области. Согласно сообщению представителя экстренных служб региона, в результате удара было ликвидировано 18 человек личного состава. 10 украинских бойцов получили тяжелые ранения.

Стоит отметить, что ночью в районе населенного пункта Львово российскими бойцами был уничтожен миномет 120-мм калибра вместе с боекомплектом и расчетами. Двое украинских боевиков погибло, четверо – получили ранения.

Напомним, что армия вооруженных сил Российской Федерации продолжает проведение специальной военной операции на Украине с целью освобождения от преступного киевского режима республик ЛДНР а также частей Запорожской и Херсонской области, которые осенью 2022 года в результате проведенных референдумов были включены в состав Российской Федерации.

Вам может понравиться

Пригожин рассказал, что на севере Артемовска идут городские бои «за каждую улицу»

Евгений Пригожин, основатель российской военной компании «Вагнер», рассказал, что в северных районах Артемовска (укр. Бахмут) идут ожесточенные городские бои за каждую улицу. Об этом написала пресс-служба ЧВК в своем канале

Генерал ФСБ заявил, что расстрелы ВСУ своих солдат стали нормой

Андрей Марочко, представитель Народной Милиции Луганска, рассказал, что в рядах ВСУ участились случаи расстрела своих же бойцов. Его слова прокомментировал Александр Михайлов, отставной генерал-майор ФСБ России. Военный отметил, что расстрелы

Военный эксперт заявил, что России необходимо отодвинуть линию фронта на запад Украины

Атаки ВСУ по объектам России, а именно по Запорожской АЭС в Энергодаре, можно прекратить только одним способом. Для этого нужно сдвинуть линию фронта западнее, к границам Украины с Польшей, Румынией