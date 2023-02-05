Как сообщает информационное агентство ТАСС, 4 января российскими артиллеристами был нанесен удар по расположению украинских военнослужащих в районе населенного пункта Надднепрянское Херсонской области. Согласно сообщению представителя экстренных служб региона, в результате удара было ликвидировано 18 человек личного состава. 10 украинских бойцов получили тяжелые ранения.

Стоит отметить, что ночью в районе населенного пункта Львово российскими бойцами был уничтожен миномет 120-мм калибра вместе с боекомплектом и расчетами. Двое украинских боевиков погибло, четверо – получили ранения.

Напомним, что армия вооруженных сил Российской Федерации продолжает проведение специальной военной операции на Украине с целью освобождения от преступного киевского режима республик ЛДНР а также частей Запорожской и Херсонской области, которые осенью 2022 года в результате проведенных референдумов были включены в состав Российской Федерации.