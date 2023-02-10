Артиллеристы российских вооруженных сил уничтожили подразделение украинской пехоты, которое было направлено на позиции ВСУ под Авдеевкой с целью подкрепления действующих сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее командование ВСУ дало приказ направить пехоту в укрепрайон. Российские ВС силами разведки обнаружили перемещение неприятеля и по полученным координатам открыли огонь из 152-мм пушек «Гиацинт».

По данным источника, подтверждением того, что группа украинских военных была полностью ликвидирована, стала видеосъемка с использованием тепловизора.

Ранее Денис Пушилин, исполняющий обязанности главы ДНР, рассказал, что если националисты уйдут из Авдеевки, то у них не будет возможности стрелять по Донецку и Ясиноватой. По этой причине «всушники» будут держать свои позиции до последнего, несмотря на огромные потери.