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Российские вооруженные силы продолжают уничтожать личный состав и бронетехнику противника в окрестностях населенного пункта Кременная. Кадры уничтожения очередной бронемашины ВСУ были опубликованы на портале РИА Новости.

Сообщается, что российский артиллерийский расчет точным выстрелом смог уничтожить украинский БМП вместе с бойцами ВСУ на Краснолиманском направлении. Стоит отметить, что эффективность стрельбы российских артиллеристов в значительной степени зависит от российских разведчиков, которые предоставляют точные данные о местоположении противника.

Тесное взаимодействие разведывательных групп с артиллерийскими расчетами помогают ВС РФ наносит значительное огневое поражение противнику в зоне СВО. При этом разведчики постоянно используют беспилотные летательные аппарата для поиска целей, корректировки огня и объективного контроля поражения противника.

Напомним, что член комитета Государственной думы России по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил об огромных потерях украинской армии в окрестностях Артемовска и Марьинки.

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