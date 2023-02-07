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В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась видеозапись с кадрами эвакуации группы погибших бойцов вооруженных сил Украины после артиллерийского обстрела военнослужащих 132-й бригады ВС РФ.

Сообщается, что после того как замаскированные позиции украинских военнослужащих были обнаружены с разведывательного беспилотного летательного аппарата по ним был нанесен артиллерийский удар. В результате точного попадания артиллеристам 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса был уничтожен автомобильный транспорт и живая сила противника.

После боевого поражения разведывательный беспилотный летательный аппарат российских разведчиков зафиксировал момент эвакуации тел погибших бойцов украинской армии.

Напомним, что одной из главных целей спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, является восстановление территориальной целостности республик Донбасса и обеспечение зашиты мирного населения от неправомерных действий украинских военнослужащих.

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