Украинский конфликт может закончиться не так, как этого ожидают граждане страны. Об этом заявил Алексей Арестович, ранее занимавший пост советника главы офиса украинского президента.

Политик отметил, что для достижения успеха Украине требуется не менее четырехсот тысяч солдат с идеальной подготовкой и натовским вооружением.

Однако этого на Украине нет и не произойдет в ближайшее время. В стране нет необходимых учебных мощностей, и по мнению Арестовича, общество не готово к подобному исходу. И самое ужасное, что Запад думает точно так же, а Украина находится в полной зависимости от него.

Ранее Алексей Арестович, во время занимаемой должности, регулярно говорил о том, что ВСУ одержат скорую победу и в России начался дефицит оружия и боевых припасов.