Пересмотр соглашения между Российской Федерацией и Суданом о строительстве российской военно-морской базы в Красном море был завершен властями североафриканской страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Местные чиновники сообщили, что после официального визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Судан были согласованы все необходимые требования, которые выдвигал Хартум для подписания соглашения. После того, как Москва выполнила все поставленные условия, военные Судана одобрили соглашение.

Журналисты отметили, что соглашение между двумя странами будет подписано сразу после того, как в Судане будет сформировано гражданское правительство вместе с законодательным органом страны, которые и должны будут ратифицировать двухстороннее соглашение.

Напомним, что первые договоренности о создании на территории Судана военно-морской базы Российской Федерации стало известно еще в ноябре 2020 года. Тогда сообщалось, что численность личного состава российских военнослужащих не должна превышать 300 человек. При этом одновременно на территории базы может находиться не более четырех военных кораблей ВМФ России.