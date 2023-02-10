ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Современный мир уже не является однополярным, благодаря действиям российского президента Владимира Путина. Такое заявление на своей страничке в социальной сети опубликовал журналист из Соединенных Штатов Америки Джексон Хинкль.

Он уточнил, что своими действиями президент Российской Федерации Владимир Путин привел «всех нас в новый многополярный мир». Напомним, что российский лидер сделал заявление о том, что в мире уже отчетливо вырисовываются новые центры развития в Африке, Азии и Латинской Америки, которые занимаются активным отстаиванием своих национальных интересов.

Западные эксперты также придерживаются мнения о том, что западные экономические санкции, направленные на полную изоляцию России, только укрепили развитие нового многополярного мира. При этом введенные экономические ограничения принесли немало проблем и самим европейским странам вместе с США, где наблюдается рост цен продуктов питания и энергоносителей.

Вам может понравиться

Американский президент Байден заявил, что Путин упустил свой шанс на Украине

В своем интервью для PBS NewsHour президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин, планируя действия своей армии на территории Украины, рассчитывал на быстрый «распад единства НАТО». По

Утечка данных о поездке Зеленского в Брюссель поссорила лидеров ЕС

В СМИ попали данные о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, на фоне угрозы для его жизни, планирует поехать в Брюссель. Однако эта информация привела к тому, что лидеры Евросоюза

Евросоюз может развалиться по причине разногласий с Америкой из-за Украины

Между Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза уже начались разногласия, которые в итоге могут привести к распаду ЕС. Об этом рассказал Александр Бартош, возглавляющий Информационный центр по вопросам международной безопасности.