Современный мир уже не является однополярным, благодаря действиям российского президента Владимира Путина. Такое заявление на своей страничке в социальной сети опубликовал журналист из Соединенных Штатов Америки Джексон Хинкль.

Он уточнил, что своими действиями президент Российской Федерации Владимир Путин привел «всех нас в новый многополярный мир». Напомним, что российский лидер сделал заявление о том, что в мире уже отчетливо вырисовываются новые центры развития в Африке, Азии и Латинской Америки, которые занимаются активным отстаиванием своих национальных интересов.

Западные эксперты также придерживаются мнения о том, что западные экономические санкции, направленные на полную изоляцию России, только укрепили развитие нового многополярного мира. При этом введенные экономические ограничения принесли немало проблем и самим европейским странам вместе с США, где наблюдается рост цен продуктов питания и энергоносителей.