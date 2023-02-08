ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал на своем сайте заявление о том, что в июне прошлого года американские водолазы под прикрытием учений войск НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» дистанционно активируемые взрывные устройства.

После чего уже военный самолет ВМС Норвегии, пролетая над подводными газопроводами, сбросил в море гидроакустический буй, который и активировал взрывное устройство. При этом, по словам Херша, перед тем как принять окончательное решение устроить диверсию на газопроводах, президент США Джо Байден проводил секретные совещания в рамках сообщества по национальной безопасности в течение 9 месяцев, где главным предметом обсуждения стала необходимость разработки механизма по сокрытию всех улик.

Напомним, что 27 сентября прошлого года в СМИ появилось сообщение от компании Nord Stream AG о подводных взрывах, которые произошли на ветках газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

Вам может понравиться

СМИ: управленческие провалы Куйвашева стали доказательством регресса управленческого блока Свердловской области

Екатеринбург так и не смог стать «студенческой столицей», несмотря на обещания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Чиновник обещал запустить с января программу, в рамках которой студенты-первокурсники могли дополнительно получать по

30-я бригада ВСУ не может удержать последнюю трассу, снабжающую гарнизон Бахмута

Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, украинский глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко в эфире украинской радиостанции заявил о том, что «власть не исключает любых сценариев развития ситуации».

Аудитория Daily Mail высмеяла слова Алексея Резникова

Аудитория издания Daily Mail высмеяла слова украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что Запад обязательно предоставит Украине истребители. Так один из комментаторов написал, что Украина находится на отступающей стороне