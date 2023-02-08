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Американский президент Джо Байден перед тем, как принять окончательное решение по организации диверсии со взрывами на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» проводил секретные обсуждения данной операции в течение 9 месяцев. Данную информацию опубликовал американский журналист Сеймур Херш.

Журналист Херш опубликовал на сайте Substack свое расследование по организации взрывов на ветках газопроводов «Северных потоков». После чего ссылку на данное расследование разместил на своей страничке в социальной сети известный журналист-расследователь Мэтт Таибби.

Лауреат Пулитцеровской премии Херш написал, что принятию окончательного решения по осуществлению диверсии на газопроводах предшествовали девять месяцев крайне сложных и секретных переговоров, которые проходили в сообществе по национальной безопасности Вашингтона. Журналист отмечает, что главным вопросом таких длительный дискуссий стало решение задачи: «как не оставить улик».

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