Ведущий американского тв-канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал поездку президента США Джо Байдена в Киев. Он заявил, что украинский лидер – не герой, а лишь «инструмент полного уничтожения».

Карлсон осудил позицию Байдена по отношению к украинскому кризису. По мнению телеведущего, действия президента США привели к тому, что отношения России и Китая переросли в крепкий союз. Раскритиковал ведущий и украинского лидера за то, что тот губит жизни тысяч людей ради того, чтобы достичь своих политических целей.

Карлсон отметил, что Зеленский – это темная сила, он человек-разрушитель. И возможно по этой причине Джо Байден так тянется к нему. Вчерашний же визит американского президента в Киев стал пропагандой еще одной мировой войны.