В своем интервью для PBS NewsHour президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин, планируя действия своей армии на территории Украины, рассчитывал на быстрый «распад единства НАТО».

Также по его словам, власти России были уверены, что русскоязычное население Украины будет приветствовать солдат вооруженных сил РФ, однако этого не случилось. Американский лидер заявил, что теперь Путин уже ничего не сможет с этим поделать и в действительности он «уже потерял Украину».

После этого журналистка попросила Байдена прокомментировать заявление конгрессмена от республиканской партии Джима Джордана, который призвал направить выделенные для поддержки Украины средства на нужды простых американцев. Однако Джо Байден просто рассмеялся, когда услышал имя депутата-республиканца.

Журналистка также напомнила Байдену, что общая помощь США для Украины уже составляет примерно 100 миллиардов долларов. Но администрация Байдена обещала продолжать поддерживать Киев столько времени, сколько это потребуется. Поэтому она спросила, является ли данное обязательство бессрочным. На что Байден ответил утвердительно.