Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что Украина находится на той стадии, что может прекратить свое существование. Соответствующее заявление полковник сделал в эфире Ютуб-канала Judging Freedom

Он отметил, что американское правительство понимает, что Киев по итогу проиграет противостояние с Москвой. Причем он подчеркнул, что ломается не только украинское сопротивление, а разрушается само государство.

По словам Макгрегора, главная проблема Украины – демографическая. Кризис связан с тем, что огромное количество украинских граждан покинули пределы страны (приблизительно четверть населения) после начала вооруженного конфликта. Сейчас на Украине осталось от 18 до 22 миллионов человек. Такое число сопоставимо с населением Нидерландов.

Ранее полковник Макгрегор заявлял, что поставки танков западного образца на Украину необходимы американскому руководству для того, чтобы затянуть боевые действия.