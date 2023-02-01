Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что Украина находится на той стадии, что может прекратить свое существование. Соответствующее заявление полковник сделал в эфире Ютуб-канала Judging Freedom

Он отметил, что американское правительство понимает, что Киев по итогу проиграет противостояние с Москвой. Причем он подчеркнул, что ломается не только украинское сопротивление, а разрушается само государство.

По словам Макгрегора, главная проблема Украины – демографическая. Кризис связан с тем, что огромное количество украинских граждан покинули пределы страны (приблизительно четверть населения) после начала вооруженного конфликта. Сейчас на Украине осталось от 18 до 22 миллионов человек. Такое число сопоставимо с населением Нидерландов.

Ранее полковник Макгрегор заявлял, что поставки танков западного образца на Украину необходимы американскому руководству для того, чтобы затянуть боевые действия.

Вам может понравиться

Breaking Defense: Германия ускоряет план полного переоснащения своих вооруженных сил

Германия приступает к ускоренному процессу закупок для переоснащения Бундесвера в течение следующих трех лет, включая «персональное снаряжение каждого солдата». Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений

Украинский военнопленный рассказал, как «азовцев» лишали имен с целью «психологической подготовки»

Украинский военнопленный Роман Пахилов, который воевал в составе «Азова» (организация признана запрещенной в России), рассказал, как инструкторы во время обучения в Мариуполе лишали курсантов имен. Вместо имени обучающемуся давали порядковый

США оказались не готовы к украинскому конфликту

Специалисты Центра стратегических исследований провели анализ и сделали оценку вероятного полномасштабного вооруженного конфликта с Россией для Соединенных Штатов. Отчет, который был представлен, указывает на то, что прямое боевое столкновение таких