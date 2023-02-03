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Офицер в отставке ВС США, ветеран войны в Ираке Александр Виндман призвал американского лидера Джо Байдена отправить контрактников на Украину. Соответствующий материал опубликовало американское издание Politico.

Авторы материала отмечают, что Виндман предлагает отправить в поддержку ВСУ около 200 американцев, имеющих боевой опыт, которых следует внедрить в подразделения неподалеку от линии соприкосновения. Главная задача американских наемников должна заключаться в обучении украинских военнослужащих ремонту пострадавшей техники НАТО. По его мнению, таким образом, поставленное западное вооружение будет поддерживаться в рабочем состоянии.

На данный момент ремонт техники производится на территории Польши. Именно поэтому на ремонтные работы уходит достаточно много времени. Также Виндман отметил, что на скорость поставок всех видов вооружения на Украину негативно влияет пропускная способность на польско-украинской границе.

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