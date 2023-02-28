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Американский наемник Джон Макинтайр, который перешел из украинского «Иностранного легиона» на сторону ВС России, рассказал о том, как украинские боевики использовали мирное население в качестве живого щита. Также с помощью обычных украинцев они создавали фейковые новости.

Впервые с использованием «живого щита» Макинтайр столкнулся во Львове. В подвале одной из школ разместились военные, а в самой школе поселили группу цыган. В случае ракетного удара российских войск это смотрелось бы как атака на мирное население. Подобная тактика использовалась в Харькове и Донецке.

Он рассказывал, как группа наемников из Франции, Португалии и Аргентины хвастались убийством троих российских военнопленных выстрелом в затылок. По словам американца, украинские боевики рассказывали о зверствах над российскими солдатами. Он не видел своими глазами, но знает о случаях, когда российским солдатам отрезали гениталии, отрубали головы и вспарывали животы.

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