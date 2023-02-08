Ян Гагин, занимающий должность советника врио Донецкой республики, сообщил, что в Угледаре украинские военнослужащие расстреляли наемников из Польши. Противостояние между украинскими и польскими бойцами возникает из-за того, что поляки считают, что они являются хозяевами на территории Украины.

Это происшествие прокомментировал Станислав Крапивник, бывший военнослужащий армии США. Он считает, что конфликт между польскими и украинскими бойцами возникает на финансовой почве. Польские наемники получают хорошие деньги и имеют все необходимое. У них хорошая амуниция и достаточно оружия.

При этом поляки не принимают участия в активных боях и всегда отказываются идти на передовую. Чаще всего их применяют в качестве карательной силы. А украинцы при этом являются «пушечным мясом», они гибнут в ходе самых жестких боевых действий.