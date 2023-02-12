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Гуннар Бек, депутат Европейского парламента, заявил о цели властей Америки при разрушении газопроводов «Северный поток».

По мнению Бека, страны Запады не заинтересованы, чтобы расследование ЧП на газопроводах проводилось в открытом режиме. Самая удобная версия для них состоит в том, что трубы разрушила сама Россия.

Парламентарий считает, что диверсию на трубопроводе устроила именно Америка для того, чтобы разорвать любые экономические связи между Россией и Германией.

Бек рассказал, что власти Вашингтона преследовали стратегические цели, которые заключаются в полном прекращении сотрудничества между Москвой и Берлином.

Ранее Сеймур Херш, известный американский журналист, провел собственное расследование, по результатам которого заявил, что «Северные потоки» подорвали Соединенные Штаты Америки.

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