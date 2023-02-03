Уильям Бернс, возглавляющий ЦРУ, предложил Киеву отдать России около двадцати процентов территории страны. После этого можно было бы заключить мирное соглашение. Об этом написал ресурс Neue Zürcher Zeitungсо, ссылаясь на не уточненные источники в высокопоставленных кругах.

По данным издания, в январе президент Соединенных Штатов Джо Байден дал поручение главе ЦРУ обратиться с этим предложением к властям Киева и Москвы. Обе стороны конфликта, по информации NZZ, не пошли на такой вариант.

Лишь после того, как миссия ЦРУ оказалась проваленной, Байден заявил об отправке в Киев американских танков Abrams.

После этого издание Newsweek опубликовало слова Шона Дэвитта, представителя Совбеза Белого дома, который сообщил, что публикация в Neue Zürcher Zeitungсо содержит ложную информацию.