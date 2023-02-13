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Америка отвлекает мир от расследования диверсий на трубопроводе «Северных потоков» тем, что рассказывает о сбивании НЛО. Об этом заявил Алексей Пушков, член российского Совфеда, пишет URA.RU.

Политик рассказал, что в Соединенных Штатах появилось новое национальное занятие. Они день за днем занимаются тем, что уничтожают НЛО. Это цилиндрические, круглые и восьмиугольные летающие объекты. Об этом сенатор написал в своем Телеграм канале.

По мнению Пушкова, такие действия США направлены на то, чтобы отвлечь внимание мира и граждан своей страны от скандалов вокруг Хантера Байдена и расследования диверсий на газовом трубопроводе. Такая информационная политика также может быть подготовкой Америки к конфликту с КНР.

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