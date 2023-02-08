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Издание Salon опубликовало материал, в котором говорится, что Америка совместно с НАТО продолжает накачивать Киев оружием, так как надеется, что сможет победить Россию и Путина.

Автор публикации, Крис Хеджес, пишет, что основной риск состоит в том, что увеличение поставок вооружения и боевой техники являются провокацией для России. А это в результате может привести к Третьей мировой войны.

Если Запад в начале спецоперации поддерживал Украину стрелковым оружием и боеприпасами, то теперь в пакеты военной помощи входят боевые танки, а также мощные зенитно-ракетные комплексы.

По мнению журналиста, украинский конфликт является безуспешной попыткой Соединенных Штатов вернуть глобальную гегемонию. При это руководство НАТО прекрасно осознает, что эти поставки не изменят ход конфликта.

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